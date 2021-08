Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou sobre as ausências de Jesus Corona e de Sérgio Oliveira na equipa frente ao Arouca e não as relacionou com o mercado de transferências:



«Quis escolher os jogadores em melhor forma e foram esses os utilizados. Confio em todos. O Corona e o Sérgio trabalham comigo há quatro anos – o Sérgio há cinco, já tinha estado em França [Nantes] -, mas o Vitinha está em melhor forma do que o Sérgio. O que o Corona mostrou na Madeira não me convenceu. Mas também começou mais tarde a trabalhar, é normal.»



[sobre a exibição da equipa]



«Foi um bom jogo de nossa parte. Consistente, estivemos sempre atentos a esta equipa positiva do Arouca. Nós fomos muito competentes, podíamos ter feito mais golos. É um jogo sem história. Não foi fácil, tivemos de perceber onde estavam os espaços. O Arouca sai bem com o Bukia e o Arsénio e estão sempre prontos para atacar. O André Silva também ataca bem a profundidade.»



[sobre a forma de jogar de Taremi, a baixar para ter jogo e servir]



«O Taremi tem sido trabalhado nisso. Temos de olhar para cada elemento, ver o que cada um dá. O Taremi é inteligente no jogo, ocupa bem o espaço por dentro, entre a linha média e defensiva adversária. Percebe bem esses momentos e tem sido trabalhado para promover uma ou outra nuance no jogo.»