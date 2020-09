Matheus Uribe apareceu mais solto no regresso do FC Porto aos jogos oficiais. Sérgio Conceição concorda, considera que faz parte da natural adaptação do jogador e está convencido que o internacional colombiano vai marcar mais golos esta época.

«O Uribe sim, noto-o mais solto. Mais solto naquilo que foi a sua adaptação, é normal. Ele, o ano passado, sentiu muitas dificuldades. Não é fácil chegar a um futebol em que tudo é novo. Mesmo as rotinas diárias são diferentes. Hoje o Matheus está completamente integrado, sabemos o que pretendemos dele», destacou.

E o que o treinador pretende de Uribe é que apareça mais vezes na zona de finalização. «É verdade que lhe exijo, porque ele tem essa capacidade, de chegar ao último terço e de aparecer em zonas de finalização com alguma facilidade. Mas não é só ele, são todos os médios. Uma das características que gosto da linha média é da possibilidade de chegarem à zona de finalização, de terem golo. Mas sem dúvida que noto o Matheus mais solto e a sentir o que nós pretendemos», insistiu.