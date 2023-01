Pepe recuperou de lesão e voltou à competição na última quarta-feira contra o Arouca. O internacional português jogou 13 minutos no último encontro e 9 esta noite diante do Famalicão. Será que Sérgio Conceição está a 'gerir com pinças' o defesa de 39 anos?



«Proteger o jogador? Para isso não o metia em campo. Pode magoar-se no primeiro segundo. Não tenho de o proteger. Mutias vezes não esteve disponível, estava na folha médica. A partir do momento em que está disponível, é um jogador como os outros: pode jogar, ficar no banco ou na bancada. Obviamente que o Pepe é um jogador excecional e que faz muita falta à equipa. É preponderante no que é o papel aqui dentro, é o capitão como titular, suplente utilizado, não utilizado ou na bancada. Depende de mim, do que vejo, do momento dos jogadores, da semana de treino ou da estratégia para o jogo. Não há gestão nenhuma», vincou, em conferência de imprensa.



Fábio Cardoso e Marcano foram a dupla de centrais utilizada por Sérgio Conceição nos jogos em que Pepe não esteve disponível.