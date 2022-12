O jogo contra o Arouca pode ser especial para Sérgio Conceição, visto que este pode igualar o registo José Maria Pedroto (215) como treinador com mais vitórias ao serviço do FC Porto. O atual técnico confessou que o histórico treinador é a sua «inspiração» e «referência».



«Se imaginasse em 2017 que ia chegar a determinados números, certamente nunca chegaria. Estaria focado, provavelmente, num pensamento a longo prazo e esquecia-me do que tinha de fazer diariamente. É o que fazemos. Todos temos objetivos e sonhamos com determiandos situações, é absolutamente normal, mas o foco principal é o trabalho diário, conseguir o máximo de vitórias seguidas para no final ganharmos títulos. É como os recordes individuais. E digo isto sem qualquer tipo de demagogia ou hipocrisia», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Olhamos para uma pessoa que é a minha referência, o senhor Pedroto. É uma referência neste clube e no país, foi alguém visionário e que estava muito à frente dos outros. Fico muito contente com esses números, mas esse não é o principal objetivo. Se perguntar a algum adepto, eles querem é ganhar ao Arouca e o título no final da época. Para mim é a mesma coisa. Grandíssimo respeito pelo senhor Pedroto, a que é a minha inspiração e a minha referência. Se meter na balança... a vitória coincide com esse recorde, mas mais importante é somar três pontos perante uma equipa difícil e que esses três pontos sejam importantes para conquistar o título», acrescentou ainda.



Conceição pode igualar um feito histórico, esta quarta-feira, precisamente o dia de aniversário do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. O FC Porto-Arouca está agendado para as 21h15, no Dragão.