Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após o triunfo frente ao Vitória por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da Liga:



«Houve um bom remate do Rochinha e nós tivemos três ou quatro ocasiões para marcar. O que produzimos ofensivamente é muito e chegamos à baliza adversária de diversas formas. Às vezes não somos eficazes. A equipa sabe o que tem de fazer, chegou ao empate e depois ao 2-1. Entretanto o golo foi anulado por centímetros.



Entrámos na segunda parte à procura de alterar um resultado que era injusto, na minha opinião. Admito que o Vitória esteve desinibido e tentou jogar. Não fiquei satisfeito com a nossa reação à perda na primeira parte.



Chegámos ao 2-1 com tranquilidade e tivemos cinco ou seis oportunidades claras na segunda parte. Produzimos muito para aquilo que foi o resultado final. Nunca houve intranquilidade da nossa equipa. Sabemos o que produzimos no jogo. Temos confiança no nosso trabalho e na nossa qualidade. Não é excesso de confiança.



Os jogadores sentem que produzimos muito, mas não estamos a ser tão eficazes. Se calhar no último jogo os jogadores deveriam ter sido mais egoístas e hoje deveriam ter sido mais altruístas. Isso faz parte da confusão momentânea que estão a passar.



Gostei da forma como continuámos a produzir ofensivamente e não gostei tanto do equilíbrio defensivo que esteve relacionado com a reação à perda. O Vitória conseguiu sair com perigo. Tem jogadores com capacidade e qualidade para o fazer. Não estivemos tão bem nesse aspeto, mas no geral fizemos um bom jogo.»



[Pepa disse que este era o melhor FC Porto desde que o Sérgio chegou]: «É a opinião dele. Já falei sobre isso. A equipa está muito bem neste período, mas isso não me diz nada. Nesta casa festejamos títulos. As vitórias são importantes para isso. A boa dinâmica da equipa serve para ganhar jogos e dar os títulos que tanto gostamos de festejar.»