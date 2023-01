Sérgio Conceição em declarações aos jornalistas após o jogo com o Casa Pia para a 15.ª jornada da Liga. Conferência do treinador do FC Porto teve três minutos e meio e três perguntas, sendo que duas delas foram respondidas de forma telegráfica:

«Não fizemos golos e devíamos ter feito para ganharmos este jogo, que era importante na nossa caminhada. Tive a sensação de que podíamos estar ali mais uns minutos largos e continuava difícil fazer golo. Há jogos em que se sente.

Assumo isso. Não tem a ver com o plano estratégico ou com a qualidade dos meus jogadores, que já mostraram que têm muita qualidade, acima dos jogadores do Casa Pia. Somos uma equipa muito organizada, intensa, agressiva e que percebe o que tem de fazer em todos os momentos do jogo. E há uma coisa que prevalece acima de tudo isto: o estado de espírito. E o Casa Pia foi mais positivo do que nós. E daí em dizer que podíamos ficar ali mais uns largos minutos que tenho a sensação de que não faríamos golo.

Falei na antevisão a este jogo da boa organização defensiva do adversário. Na primeira parte tivemos algumas situações no último terço, mas não definimos bem. Não concluindo da melhor forma e algo precipitados. Entretanto, o Casa Pia ficou com menos um jogador e cabia-nos a nós ir à procura, sabendo que o adversário ia fechar-se no seu terço defensivo, o que era normal e natural. Tivemos ocasiões claras de golo mas não fomos eficazes: não teve a ver com o talento, teve a ver com a bola que bate no poste e entra ou sai.

A sensação que me dá, a começar por mim, é que o jogo se prepara durante a semana e o foco, a concentração e o estado de espírito que metemos em cada momento em que estamos aqui e defendemos este clube, tem de estar no máximo. No máximo! E o público merecia, porque fez 600 quilómetros para ver o seu clube e há que haver respeito. No mínimo tínhamos de estar tão motivados como estava o Casa Pia.»

[O que é que pesou mais no jogo? Falta de atitude ou de sorte?]

«Estão ligadas uma à outra.»

[Disse depois da derrota no Dragão com o Benfica a seguinte frase: 'Vamos dar luta até ao fim, vamos ser campeões porque merecemos e somos os melhores. Mantém a confiança?]

«Claro. Ouviram-me dizer que não vamos lutar para ser campeões? Vamos!»