Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Gil Vicente, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

[Segunda parte melhor que a primeira] «Sim, estou de acordo. Não podemos esquecer o contexto deste jogo. Tudo o que aconteceu há três dias, as expectativas eram grandes para oferecer este título [Taça da Liga] ao clube, que falta num museu tão rico como o nosso. É compreensível, os jogadores são humanos, querem muito ganhar, sentem a desilusão e frustração de uma derrota num titulo que queríamos ganhar. Por muito que os motivemos por vezes não é o suficiente. Notou-se alguns passes falhados que normalmente não falhamos, algumas situações em que costumamos ser mais eficazes. Sofremos um golo no único remate a baliza do Gil na primeira parte, eles estavam bem organizados. Na segunda parte fomos mais sólidos, tranquilos e conseguimos fazer o golo da vitoria, podíamos ter definido melhor aqui e ali, mas o resultado é justo.

[Sente mais união no clube nos últimos dias?] No momento certo falarei disso. Qual é o clube que quer ganhar que não necessita de toda a gente a remar para o mesmo lado e de estar unido? Faz parte do futebol, daquilo que são estas grandes instituições que vivem de títulos. O mais importante é que hoje ganhámos, depois de uma derrota difícil [frente ao Sp. Braga], demos uma resposta importante, a missão foi cumprida e agora é pensar já no próximo jogo do campeonato.

[Aboubakar lesionado no aquecimento] Além das dificuldades dos próprios jogos temos tido problemas físicos, o Aboubakar hoje sentiu um desconforto no joelho que o impediu de dar o contributo à equipa. Normalmente não me queixo dos jogadores que faltam, dou valor aos que estão disponíveis e que têm qualidade para dar uma resposta positiva.

[Formação a marcar presença] Sim, porque merecem. Estou atento àquilo que são os jogadores da nossa equipa B e da formação. Não comando a equipa B nem a equipa sub-19. Sou um funcionário do clube que estou atento aos jovens de qualidade que podem integrar a equipa principal.»