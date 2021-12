Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória frente ao Benfica (3-1), em encontro referente à 16.ª jornada da Liga 2021/22:

«Pensamos sempre no coletivo, não preparamos nenhum jogo para que uma ou outra individualidade possa sobressair. Fomos muito competentes na semana passada, a expectativa estava alta em relação à nossa equipa e demasiado baixa para o Benfica. Estava um ambiente propicio para que os jogadores do Benfica se transcendessem, para mostrar ao novo treinador que são capazes. Era um jogo difícil na preparação. Focámos muito na preparação da nossa equipa. Faltaram dois jogadores que têm sido titulares e quando falo da competitividade do grupo, hoje jogaram dois jogadores que fizeram um grande trabalho. O Fábio Vieira não jogou na sua posição de raiz e foi muito inteligente ao interpretar o que lhe pedimos.»

Sobre os períodos menos bons do FC Porto: «Houve um momento depois da expulsão, também por cansaço de um ou outro jogador que não jogam tanto, nesse período de dez/quinze minutos não fomos o que costumámos ser e não gostei. Quando fizemos o 3-1, também houve ali um período de que não gostei. Essas coisas chateiam um bocado, mas pronto, foi uma excelente vitória e podíamos ter feito mais golos, os jogadores estão de parabéns.»

Sobre a vantagem de sete pontos sobre o Benfica: «Num passado recente já tivemos um dissabor num ano e uma grande alegria noutro. O campeonato é longo, isto é uma maratona, hoje foi um jogo importante, mas foi apenas mais uma vitória, queremos coroar essas vitórias com títulos.»

Sobre os jogadores da formação: «Não olho para a idade, para a cor do cabelo, a nacionalidade. Sejam jogadores da formação ou não, trato de forma exatamente igual. Os jogadores que vêm da formação têm qualidade, como os outros. Não olho pata durabilidade de contratos, para a nacionalidade, se são da formação ou não. Olho para qualidade deles.»

Sobre um ano civil sem derrotas na Liga: «Quando no final festejamos títulos são mais importante e é isso que espero em 2022. Que esta vitória contribua para festejarmos o titulo em maio.»