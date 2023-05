Sérgio Conceição reconhece que o FC Porto não depende de si próprio para chegar ao título, por isso coloca todo o foco em «desmontar» a defesa do Vitória de Guimarães para vencer o jogo deste sábado.

O Vitória de Moreno vem de uma série de quatro vitórias consecutivas e, nas últimas três, não consentiu um único golo. Um obstáculo para o FC Porto ultrapassar este sábado. «Esse é o verdadeiro trabalho. O trabalho mais emocional, o estado de espírito, isso não acontece. Somos profissionais de futebol, estamos neste ramo, sabemos que a vida dos jogadores e do treinador é assim mesmo», referiu.

O FC Porto chega à última jornada com menos dois pontos do que o Benfica, mas o treinador recorda o que a sua equipa já conquistou este ano e lembra que a sua equipa ainda está na luta por dois títulos. «Temos de olhar para o nosso passado recente e para o futuro próximo. Em relação ao passado recente, temos dois títulos ganhos, uma inédita Taça da Liga, que pela primeira vez foi para o museu. Temos a Supertaça e lutamos por mais dois títulos. Um depende de nós [Taça de Portugal], o outro não depende, decide-se amanhã», referiu.

Em relação ao campeonato, Conceição admite que resta ao FC Porto «dar tudo» frente ao Vitória e depois fazer as contas no final. «Vamos ver, até ao último segundo do jogo com o Vitória. Amanhã, como queremos ganhar o jogo, também depende muito do que nós vamos fazer, da forma como vamos estar no jogo, em todos os momentos, trabalhando frente a uma equipa que se organiza bem defensivamente, que não precisa e muitas oportunidades para fazer golos», prosseguiu.

O treinador focou-se depois na necessidade que o FC Porto vai ter para ultrapassar a defesa do Vitória. «Tirando as equipas que estão nos quatro primeiros lugares, o Vitória é a equipa que tem menos golos sofridos. Olhamos para isso, olhamos para a organização defensiva do Vitória e para o que podemos provocar para desmontar essa boa capacidade que eles têm para defender. Quero os jogadores focados única e exclusivamente nessa situação de poder desmontar o adversário e, obviamente, sermos consistentes em termos defensivos para não sofrermos. É dessa forma que nós pensamos. O ambiente foi exatamente igual ao das semanas passadas, estou completamente tranquilo e confiante para darmos uma boa resposta amanhã nesse jogo», referiu ainda.

Em caso de empate do Benfica frente ao Santa Clara, o FC Porto teria de golear o Vitória para ainda chegar ao título, mas Sérgio Conceição diz que preparou a sua equipa apenas para ganhar. «Normalmente preparo a equipa para ganhar o jogo. Num dos últimos jogos, meti muita gente na frente porque precisávamos de ganhar o jogo, para continuar na luta e somar três pontos. Gosto do equilíbrio na equipa, gosto que faça golos, mas que não os sofra. Isto tem a ver com a equipa, não com o guarda-redes ou a linha defensiva. A consistência não tem só a ver com os momentos em que temos a bola, estou a falar também dos esquemas táticos e no tal quinto momento da escola dos treinadores. Da forma como trabalho, se ficar 6-4, alguma coisa não está bem. O resultado é o mais importante, mas dentro daquilo que é o nosso perfecionismo, é entrar em contradição», destacou ainda.

Durante a conferência e imprensa, Sérgio Conceição referiu-se, por mais do que uma vez, à «terceira equipa», em alusão às arbitragens, mas depois foi parco em palavras em relação às nomeações para a última jornada que colocaram Artur Soares Dias no Dragão e Rui Costa na Luz. «Do nosso jogo, temos o melhor árbitro português, não tenho nada a dizer. Dos outros jogos não falo» limitou-se a referir.