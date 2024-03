Sérgio Conceição revelou que Galeno e Evanilson «estão em dúvida» para o Clássico com entre FC Porto e Benfica, da 24.ª jornada da Liga. O técnico portista partilhou ainda que chamou a atenção dos responsáveis pelo facto de o nome dos dois jogadores não estarem no boletim clínico.



«Não foi um problema meu, mas de quem não comunicou aos jornalistas. Chamei as pessoas responsáveis de manhã e disse-lhes que algo não estava bem. O Galeno está em avaliação, saiu com queixas no joelho e tem uma inflamação fruto do desgaste. Já o Evanilson sentiu uma pequena dor [na coxa] num momento do jogo e tirei-o por precaução. Talvez não tivessem ouvido a minha flash», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O treinador referiu ainda que a decisão acerca da utilização dos dois avançados, assim como de Mehdi Taremi, só será tomada após o treino deste domingo.



«O Galeno e o Evanilson não treinaram hoje, estão em avaliação. Os mais utilizados não foram ao campo hoje por isso, é que amanhã há treino. Estão em dúvida, mas com probabilidade de ir a jogo. Taremi? Deu sinais de melhoria. Vamos ver praticamente até amanhã depois do treino e não até à hora do jogo», adiantou.



O Clássico entre FC Porto e Benfica joga-se este domingo, às 20h30, no Dragão e pode seguir tudo, aqui.