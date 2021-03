Embora não seja habitual, Sérgio Conceição confirmou publicamente a titularidade de um jogador do FC Porto em Portimão: Jesús Corona. O técnico dos campeões nacionais estava a falar o momento de menor fulgor do mexicano e por lapso, acabou por revelar que este jogará de início no Algarve.



«Nunca é só por uma coisa. Os jogadores passam por diferentes ciclos durante a época. É normal baixarem a forma momentaneamente e depois num jogo ou outro tudo muda. Se ele não corresse, preocupava-me. É verdade que falta u bocadinho daquela imprevisibilidade, do drible que ele saca da cartola ou daquele momento espetacular que tantas vezes provoca no jogo. Espero que amanhã isso aconteça Isto é uma dica de que ele vai ser titular, já me arrependi. Amanhã é o Corona e mais dez», acabou por dizer, entre risos, na conferência de imprensa prévia ao jogo.



Os dragões estão a dez pontos do Sporting, primeiro classificado. É uma vantagem jogador primeiro que o líder? Conceição admite que a ordem dos jogos não faz qualquer diferença no desempenho das equipas.



«Temos que fazer o nosso trabalho e ganhar o nosso jogo, seja antes ou depois. A pressão dos adversários, não sei, não me cabe responder. Já vivi situações em que estávamos à frente ou em igualdade pontual e jogávamos antes ou depois. Esse não era um fator importante para o desempenho da equipa», defendeu.



Refira-se que o FC Porto joga no Algarve às 18h00 e Sporting joga de seguida, às 20h30, em Alvalade contra o Vitória.