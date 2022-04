A quatro jogos do final o FC Porto tem nove pontos de vantagem que o Sporting, segundo classificado que apenas joga este domingo contra o Benfica. Apesar do ligeiro conforto no topo da classificação, o Conceição recusou a ideia de que o título já não foge.



«Seja um pano bom ou mau, há sempre algo que para cair e deixar nódoa. São três pontos importantes na nossa luta. Estamos na parte final do percurso para aquele que é o nosso principal objetivo, como já disse. Mas ainda faltam alguns jogos e alguns pontos. Temos um rival forte atrás de nós. A partir de hoje vamos pensar no jogo de quinta-feira. Queremos muito estar na final da Taça e tentar ganhá-la», respondeu após a goleada de 7-0 contra o Portimonense.



«Fico mais desconfiado destes resultados. São resultados de embalar e eu não vou nem quero ir em cantigas. Tenho um grupo experiente nesse sentimento e que não me tem desiludido. Hoje foi fantástico, tivemos um estádio com 48 mil pessoas e estamos na véspera de um dia muito importante para mim e para muita gente no Mundo. É bom passara Páscoa em cima de um resultado destes. Mas ainda não conseguimos nada. Estamos perto, mas temos de continuar focados e concentrados nos objetivos que restam», acrescentou ainda.