O FC Porto subiu vários degraus em termos de qualidade de jogo nos últimos meses. Na véspea da visita a Portimão, num jogo da 24.ª ronda, Sérgio Conceição refletiu sobre a caminhada dos dragões na temporada e explicou a evolução da equipa.



«Há aqueles entendidos de futebol que dizem que quando um ou outro joga... agora joga o Francisco, mas quando ele e outros iniciaram aqui o percurso este ano, não estavam neste momento [de forma]. Tiveram de passar por várias fases e há pessoas que não entendem isso. Não tenho de andar a bater à porta das pessoas para explicar o que fazemos aqui. Por exemplo, o Nico e o Varela chegaram com o campeonato paticamente a arrancar», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Se perdemos um amigável, já torcem o nariz, imaginem em competição. Temos de evoluir a ganhar. Empatar para nós é uma derrota. Fomos percebendo, ao longo da nossa caminhada, o que não estava a correr bem. Umas vezes acertámos, outras vezes nem tanto. Mudámos várias vezes a forma de jogar mesmo dentro do mesmo sistema. Posso jogar em 4-4-2 com os alas dentro ou em 4-2-4 com os alas abertos. Mesmo os médios, são médios diferentes. Vamos trabalhando consoante as indicações que a equipa dá e que os jogadores dão para formarmos um onze forte e competitivo. Se fosse para ter um onze para ser espetacular, metia 11 focas a jogar com a bola no nariz. Não é possível num jogo de futebol, é preciso haver uma mistura e uma equipa bem trabalhada para que as coisas resultem. Há uma baliza para atacar e outra para defender. Esse equilíbrio tem de estar presente nas verdadeiras equipas», acrescentou.



O técnico do FC Porto antecipou ainda o duelo com o Portimonense e confessou que a equipa algarvia «é difícil» de analisar em virtude das constantes mudanças que Paulo Sérgio faz quase semanalmente.



«Esper um jogo difícil de uma equipa que, no seu estádio, consegue complicar a vida aos adversários. Lembro-me de alguns jogos complicados lá em que ganhámos no último minuto. É uma tarefa complicada que faz parte destas batalhas do campeonato. O jogo vai depender muito do que fizermos. Este é um jogo complicado, o Paulo [Sérgio] tem variado muito de sistema de uma semana para a outra e fica difícil de analisar essas diferentes formas e os jogadores que normalmente jogam. FIca mais difícil dissecar o adversário», assumiu.



A deslocação ao Algarve antecede o duelo contra o Arsenal, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Conceição considerou que se a equipa já estiver pensar no jogo em Londres «vai ter um dissabor» frente ao Portimonense.



«O Portimonense é a segunda defesa mais batida, mas está a quatro pontos do oitavo lugar. Se algum jogador estiver limitado e em risco de agravar o problema que tem, aí penso [no jogo seguinte]. Mas acho que nenhum treinador prepara dois jogos. Se pensarmos no jogo em Londres, vamos ter um dissabor em Portimão. Depois de um bom jogo contra um rival, seria muito mau para a equipa a todos os níveis não dar sequência a isso. O foco é o Portimonense que vai criar muitas dificuldades. Não precisamos de arranjar outras dificuldades», salientou.



O Portimonense-FC Porto, jogo inaugural da 25.ª jornada da Liga, está agendado para as 18h45 desta sexta-feira.