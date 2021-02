Sérgio Conceição classificou como decisivo o jogo na Madeira contra o Marítimo antes da receção ao Sporting, do próximo sábado. O técnico dos dragões disse mesmo que se a equipa não vencer nos Barreiros, ficará complicado lutar pelo título.



«O lado emocional gere-se de forma realista, olhando para a distância para o primeiro lugar, olhando para o objetivo principal. Percebemos que já estamos a uma distância importante em relação ao primeiro lugar. Mas isto é o futebol, se tivéssemos jogado ontem e o Sporting só jogasse amanhã, fariam a pergunta ao Ruben Amorim que estariam a 7 pontos se tivéssemos ganho. Ainda não jogámos, temos de ganhar o nosso jogo. Depois teremos um jogo também importante, mas esse só será importante para a semana se vencermos na Madeira. Caso contrário, ficará muito difícil reabrir o campeonato», disse, em conferência de imprensa.



O treinador dos campeões nacionais falou ainda sobre o jogo com a Juventus, rejeitando qualquer tipo de euforia no plantel. Conceição frisou que o grupo «não festeja vitórias, festeja títulos».



«O jogo contra a Juventus foi importante. Foi uma vitória isolada, porque há outro jogo em Turim para justificar essa boa prestação, depois festejando a possível passagem aos quartos... Mas agora foi só uma boa vitória, importante claro, mas não festejamos vitórias. Festejamos títulos. Queremos festejar títulos no final da época. Emocionalmente, o grupo está consciente do momento que está a passar e do que tem de fazer para que o trajeto no campeonato seja diferente», sublinhou.



O Marítimo-FC Porto joga-se esta segunda-feira, às 19h30.