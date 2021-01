Octávio foi castigado com dois jogosm na sequência de declarações feitas há quatro meses. O brasileiro ficou de fora em Guimarães e vai falhar também a receção ao Moreirense. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição foi questionado também sobre a possibilidade de ser suspenso. E a resposta foi esta:



«Se temo também ser castigado? Next [próxima pergunta].»



Em relação a Octávio, o técnico disse o seguinte: «Não vai ser opção para amanhã. No último jogo causou-me problemas porque soubemos já no estágio que não poderia jogar. Agora tive algum tempo para preparar a equipa. O Octávio faz sempre falta, mas temos boas soluções.»



O treinador referiu-se também ao surto de covid-19 no Vitória, o adversário anterior do FC Porto, e pediu cuidado aos seus atletas. «Fizemos os testes ontem, como sempre. E ainda hoje reforçamos a mensagem. Temos de estar atentos porque isto não acabou. Com estas festas de Natal e de Ano Novo contribuirão para o aumento de casos. Nós estamos protegidos, damos os passos que o departamento médico acha que devemos dar, mas fora daqui temos de ter cuidados redobrados.