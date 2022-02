Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou «o curto tempo de recuperação» para o jogo com o Gil Vicente, depois da eliminatória com a Lazio, mas também diz que no plano emocional a sua equipa não podia estar melhor, fazendo, inclusive, uma alusão ao que se está a passar na Ucrânia.



«Chegámos ontem às 3 da manhã a casa e ficam pouco mais de 60 horas para recuperar para um jogo extremamente exigente», começou por dizer, acrescentando: «Preocupa-me os jogadores no plano físico. Há jogadores que saem do jogo não só com alguma fadiga, mas alguns saem também tocados e o tempo de recuperação é muito curto», começou por destacar o treinador na antevisão do jogo da 24.ª jornada da Liga, agendado para as 20h30 de domingo.

«No plano emocional só temos de estar ao máximo, olhando para a nossa época, para aquilo que foi eliminar uma equipa como a Lazio, uma excelente equipa de um dos melhores campeonatos do mundo. Emocionalmente é sempre bom. Olhando para o panorama mundial, melhor ainda. Se olharmos para a Ucrânia, aí é que emocionalmente, as pessoas estão completamente devastadas. Nós só temos de estar bem, estamos a fazer o que gostamos. Estamos aqui num cantinho, por enquanto em paz», destacou ainda.



O técnico portista explicou a referência à situação vivida na Ucrânia: «Desculpem tocar neste tema mas é impossível passar ao lado disso. Temos de estar muito tristes pelo que está a acontecer e muito felizes pelo que fazemos e como o fazemos. Nestes momento, um jogo de futebol fica reduzido a muito pouco.»



«Faz todo o sentido o futebol fazer parte da solução, mas nós mandamos aquilo que mandamos. O resto é política, infelizmente. As coisas podiam não ter acontecido, mas pronto», rematou Sérgio Conceição.