O FC Porto visita este domingo o Sporting, para a 15.ª jornada da I Liga, e, apesar de o jogo ser em Alvalade, Sérgio Conceição divide o favoritismo e a pressão o encontro.

«É um jogo grande, um jogo historicamente importante no nosso campeonato. Estamos preparados para ele e acho que a importância e a pressão do jogo são iguais para os dois clubes. Quem representa estes grandes clubes tem sempre a responsabilidade e a pressão de ganhar, independentemente da classificação ou do momento», disse o técnico portista aos jornalistas na conferência de imprensa, desvalorizando o facto de há mais de 10 anos os dragões não vencerem no reduto dos leões e de Sérgio Conceição nunca lá ter conseguido uma vitória.

«Espera-nos um jogo onde o favoritismo é 50/50 e um jogo diferente, com certeza, de todos os outros Sporting-FC Porto. Cada jogo tem a sua história e vida e quem escreve essa história – se houver uma boa prestação da equipa de arbitragem, que também é importante – somos nós, treinadores e jogadores», apontou, frisando: «Cabe-nos a nós FC Porto escrever a história do jogo de amanhã. Já não dá para mudar o que está no passado, ficou, está lá e nada disso nos pode condicionar.»

«Eu estava na Académica e ganhei ao FC Porto 1-0 e há já 40 e tal anos que a Académica não ganhava ao FC Porto, por exemplo, e não foi por eu estar a pensar nisso.»

O técnico não quis também atribuir a este jogo o carácter de desisivo para a vitória do campeonato. «Os jogos são sempre importantes e não sabemos qual é o jogo mais importante para o campeonato ou para decidir o titulo.»

«Sabemos que os jogos entre os principais candidatos ao títuo são os chamados jogos de seis pontos em que se ganham três e são três que o adversário direto não ganha, mas depois deste jogo ainda faltam 19 jornadas. É muito campeonato. Não vai decidir absolutamente nada», acrescentou.

Questionado sobre o facto de fazer diferença para os jogadores do FC Porto entrarem em campo sabendo já o resultado do Benfica em Guimarães, sendo que neste momento os encarnados têm três pontos de vantagem, Sérgio Conceição garantiu que não. «Temos de pensar no nosso jogo e não pensar nos outros. Não adianta entrarmos com mais ou menos sorrisos se ganharmos em Alvalade e perdermos o jogo a seguir.»

O treinador do FC Porto falou ainda sobre o facto de ter dito há algum tempo que o campeonato era uma corrida a quatro. «A partir do momento em que seja possível, matematicamente, às equipas atrás de Benfica e FC Porto chegarem ao título, então digo que sim.»

«O Sporting é um histórico. O Sporting de Braga tem lutado por esse objetivo. Antes davam o Sporting como morto e ontem já ouvi que, se vencer, poderá outra vez entrar na luta pelo segundo lugar. Há muitos pontos em disputa e muito campeonato pela frente e eu tenho muito respeito pelo Sporting e pelo Sp. Braga», frisou.

O Sporting-FC Porto joga-se às 17h30 deste domingo, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.