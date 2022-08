Mehdi Taremi saiu lesionado no clássico do passado fim de semana entre o FC Porto e o Sporting e esteve entregue ao departamento médico nestes últimos dias que serviram para preparar a visita deste domingo a casa do Rio Ave.

Apesar de reconhecer que a semana não foi fácil, Sérgio Conceição mostrou‐se confiante na recuperação do avançado iraniano, ao contrário de Grujic, que já falhou a partida da jornada anterior.

«Infelizmente não podemos contar com o Marko Grujic, que está magoado. O Taremi está em dúvida: a semana foi difícil para ele e amanhã [domingo], porque temos treino de manhã, vamos ver qual vai ser a evolução, mas estou confiante de que poderá estar disponível a nível físico. Depois, dependendo daquilo que defino para o jogo, definirei se entrará ou não de início», disse na antevisão à partida da 4. jornada.

O treinador do FC Porto foi questionado sobre se os dragões ainda sabiam jogar sem Taremi, um jogador muito importante na estratégia ofensiva dos azuis e brancos nas últimas épocas. «Quando o Taremi foi substituido no ultimo jogo, o reforço que entrou para o lugar dele [Galeno] deu uma excelente resposta. Aliás, foi por muitos considerado o homem do jogo. Por isso, nós estamos habituados a inciar com onze e com onze de qualidade e tendo mais alguns no banco que nos podem ajudar», apontou.