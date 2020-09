Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Sp. Braga (3-1), no estádio do Dragão, na ronda inaugural da Liga:

[Onze sem reforços, procurou manter a mesma dinâmica da época passada?]

- Foi um bom jogo de futebol, uma boa propaganda para aquilo que é o nosso futebol. Todos os intérpretes estiveram bem no jogo. Nós entrámos muito bem, com uma vontade grande de chegar ao golo, tivemos duas ou três ocasiões para o fazer, naquilo que foi um bom posicionamento defensivo e no ataque aos espaços. Não o conseguimos, entretanto, o Braga, no único remate enquadrado, fez o golo. Sabíamos que as variações diretas que faziam através da largura e da profundidade que os laterais do Braga davam, mas não fomos capazes de parar uma basculação que devia ter sido mais forte e mais rápida e o Braga aproveitou. Depois do golo, tivemos carácter, tivemos personalidade, fomos à procura de ir para o intervalo sem o marcador a favor do Braga e conseguimos isso. Na segunda parte, é verdade que o Braga teve uma ocasião muito boa para empatar e tivemos um remate do Horta, não enquadrado. Depois o jogo foi todo nosso. Penso que se definíssemos melhor no último terço, podíamos ter marcado mais um ou outro golo, mas penso que o resultado é justíssimo. Uma diferença de dois golos contra uma boa equipa.

[Alex Telles foi determinante, já pensou como será um FC Porto sem Alex Telles?]

- Não penso nisso, penso que foi um grande jogo da equipa. Não foi um jogo espetacular, mas foram três pontos. Acho que trabalhámos bem, fomos inteligentes, por isso apostei num onze que conhecemos bem para defrontar uma boa equipa. O mercado não tem a ver comigo, não sou dirigente, sou treinador e tenho de treinar os jogadores que tenho. Obviamente que gostava de contar com todos e se entrasse mais alguém não ficava nada chateado.

[Sobre as estreias de Zaidu e Taremi]

- O Zaidu entrou para uma posição em que jogou algumas vezes no Santa Clara, precisávamos de alguém que cobrisse as incursões do Alex Telles na frente. É um jogador muito veloz, com qualidade e talento mas, claro, ainda tem de aprender algumas coisas, é natural, fruto da sua juventude. Em relação ao Taremi, já trabalhei com muitos jogadores e destaco a inteligência da sua movimentação. Pensa como jogador de equipa grande.