Aquando do 4-0 do FC Porto ante o Moreirense, Wendell, Vitinha e Fábio Vieira celebraram o golo enquanto Taremi festejava junto a uma das bandeirolas de canto com os restantes companheiros. Confrontado com esse episódio, Conceição sorriu e respondeu com humor.



«Está a dar-me uma novidade. Formaram dois grupos diferentes? O festejo foi o mesmo. Se calhar estavam mais cansados e não queriam ir festejar na bandeirola de canto. Terça-feira vou-lhes perguntar. É uma situação que me deixa intrigado (risos). Não há um segundo grupo, o grupo é bastante unido. Atenção, quero que sejam competitivos, porque isso é saudável no trabalho diário. A competitividade faz com que sejamos competitivos à quarta-feira e ao domingo. Tenho um grupo que às vezes dá-se bem demais», comentou.