Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport Tv, depois da vitória em Tondela por 3-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- É um habito os adversários defenderem mais quando jogam contra nós. Eu compreendo, também há estive em equipas que lutavam pela permanência. Importante foi o resultado, com um jogo bem conseguido, em que talvez pudéssemos ter controlado melhor.

[Sobre a mudança da equipa após o intervalo]

- Tem que ver com a compreensão do que está a ser o jogo. Tondela já defendeu com linha de cinco noutros jogos, mas com três homens no meio e os extremos abertos, foi a primeira vez. Depois adaptámos e as coisas correram melhor.

[Algum sofrimento no final]

- O Tondela está aflito, precisa de pontos, é normal que arrisque tudo. Nós tivemos de ir ajustando. Podíamos e devíamos ter mais bola depois do 2-0, mas o Tondela também tem mérito.

[Sobre a insatisfação de Marega o lance do penálti]

- É um tema que se resolve em família. O Marega é grandíssimo profissional, trabalha muito. O Fábio [Vieira] é um menino que está a aparecer. Somos um grupo forte, isto não foi a primeira. Já falei com ele e está tudo resolvido.»

[Vai poder ver o jogo do Benfica descansado]

- Dependemos do nosso trabalho e vitórias. Obviamente que vou olhar para o jogo, de forma normal. Temos alguns jogadores de fora do jogo com o Sporting. Sérgio Oliveira? Parece que tem uma lesão muscular e não deve jogar mais esta época. Campeonato decidido? Isto ainda não acabou.