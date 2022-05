11 anos depois, o FC Porto pode voltar a celebrar a conquista do campeonato no estádio da Luz. Apesar dessa oportunidade rara, Sérgio Conceição frisou que o mais importante é celebrar no local onde se trabalha para ganhar títulos.



«O espaço mais importante onde se ganham campeonatos, e não falo só do nosso, é o local onde se trabalha diariamente. O mais importante é frisar o Olival e as pessoas trabalham aqui diariamente comigo para conseguirmos conquistar esse objetivo. Ainda não está, vamos pensar no jogo. Os campeonatos ganham-se em 17 campos diferentes. E se o ganharmos, no Dragão e no Olival, que é o local onde trabalhamos diariamente e preparamos esses jogos sempre com o mesmo profissionalismo e com o intuito de ganhar», destacou, na conferência de imprensa de antevisão ao Clássico com o Benfica.



O encontro do próximo sábado, referente à 33.ª e penúltima jornada da Liga, pode marcar o regresso de Uribe à titularidade. O internacional colombiano voltou à competição frente ao Vizela, na semana passada depois de algumas semanas afastado por lesão. Será o regresso de Uribe importante para Vitinha?



«O Matheus e o Marko são jogadores diferentes dentro da mesma poisção, mas não muito diferentes. Como já ouvi, o Vitinha não tem de ganhar outra dimensão porque joga com determinado jogador ao lado. É verdade que o futebol é feito de relações entre jogadores de diferentes setores. É importante que se associem e se conheçam. O Matheus tem mais tempo de jogo com o Vitinha, mas tenho confiança total no Eustáquio e no Marko para as funções que o Matheus tem desempenhado mais vezes», defendeu.



O Benfica-FC Porto joga-se às 18h00, do próximo sábado, na Luz. Os dragões precisam apenas de um ponto para celebrarem a conquista do campeonato.