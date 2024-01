Na véspera do jogo da Taça de Portugal frente ao Estoril, Sérgio Conceição falou em particular sobre Nico González e Iván Jaime, reforços que não têm tido muito espaço na equipa do FC Porto. O técnico dos dragões lembrou que os dois precisam de tempo e frisou a diferença entre uma contratação e um reforço.



«Nico? Faz parte do percurso. O processo de adaptação e evolução do jogador é analisado por mim e pela minha equipa técnica diariamente. Posso não entender nada de treino, mas já ando aqui há muito tempo e sei ver qual é a evolução do jogador, não sou cego. As pessoas percebem por alguns momentos dos jogadores em campo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Por exemplo, o Iván Jaime esteve dois meses parado, não fez pré-época. Quando tivemos oportunidade de dar alguma carga para ficar ao nível dos outros, magoou-se. Esteve dois meses parado e voltou há duas ou três semanas. Metê-lo para depois de 30 minutos não jogar mais ou voltar a ter o mesmo problema, que não é fácil de resolver, tem de ser com trabalho de prevenção. As pessoas não sabem alguns pormenores, mas nós temos todos os elementos na mão. Quando os jogadores estão prontos, a reagir bem e a treinar sem nenhuma limitação a perceber o que queremos deles em todos os momentos. Aí fica mais fácil metê-los na equipa e depois depende deles aproveitarem o momento e não andarem a entrar e a sair da equipa. Uma coisa é ter contratações e outra coisa é ter reforços. Não digo que estes jogadores [Nico e Iván Jaime] não são reforços. Vão ser, mas a seu tempo. Gostaria de ter o Ronaldo e o Messi, isso seriam reforços. Alguns são reforços mais tarde, mas isto é assim em todas as equipas. O adepto tem muita pressa porque num outro contexto esses jogadores deram respostas positivas. Mas em que equipas? Quais os objetivos dessas equipas? Com todo o respeito, o Iván Jaime veio do Famalicão e o Nico esteve no Barça, sem ter muitos minutos na primeira equipa e veio para um campeonato e equipa diferentes. Isto leva o seu tempo. Se quisermos colocá-los para sermos simpáticos ou meter um jovem da B só porque fez toda a formação aqui... não é por aí. Olho para os melhores em função dos treinos», acrescentou ainda.