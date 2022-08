Danny Namaso Loader foi a maior surpresa na equipa titular do FC Porto contra o Tondela, na Supertaça Cândido de Oliveira. O jovem inglês foi, de resto, um dos temas da conferência de Sérgio Conceição na véspera do arranque da Liga.



O técnico portista elogiou pré-temporada do avançado, mas frisou que os jovens têm de ser mantidos na «red line» e pediu para que o deixassem «tranquilo».



«Salvo casos especiais, acho que não devemos ter duas perguntas para um miúdo que veio da equipa B e que fez apenas um jogo. Em Portugal temos a tendência de meter as equipas nos píncaros da lua assim que se demonstra alguma qualidade na pré-época. Depois não é bem assim. Há uma transição da equipa B para a equipa principal. O Danny fez uma excelente pré-época e achei que fazia todo o sentido que jogasse contra o Tondela. Agora há um período de amadurecimento que sabmos que vai acontecer. Não vai ser positivo para o Namaso estarmos dez minutos da conferência a falar dele. Vamos deixá-lo tranquilo e deixá-lo fazer o que sabe fazer, de forma tão apaixonada e tranquila, sem estar tranquilo», começou por dizer.



«Depois de se fazer um bom jogo há o sentimento de algum relaxar e no treino já não gostei de uma coisa ou outra. É preciso mantê-los na 'red line'. Há que perceber que um jogo na vida de um jogador não é nada. Dois mil jogos, como o nosso presidente faz amanhã, já é alguma coisa. Houve um período de evolução normal e de integração na equipa principal e uma exigência diferente. Não vale a pena continuar a bater na mesma tecla. Fico contente, é mais um jovem que entra, é o 10.º ou o 11º, e que joga. Tem tudo para ter sucesso como outros tiveram, mas vamos deixá-lo tranquilo e olhar para todos os Namasos da equipa», concluiu.



Loader, de 21 anos, está no FC Porto de 2020, tendo alinhado sobretudo pela equipa B - anotou 22 golos em 63 jogos.



O FC Porto inicia a defesa do título de campeão nacional frente ao Marítimo, este sábado, às 20h30.