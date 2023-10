A entrevista de André Villas-Boas foi um dos temas da conferência de imprensa de Sérgio Conceição em véspera do jogo do FC Porto em Vizela. O potencial candidato às eleições do clube questionou o facto de o treinador ainda não ter renovado contrato.



Conceição hesitou num primeiro momento, mas depois lá acabou por responder a Villas-Boas. «Estou atento, principalmente aos temas onde entra o FC Porto. Estou atento, mas não me cabe comentar as palavras de um potencial candidato... Ainda não sei. Não o devo fazer. Como grande portista que o André é, respeito as opiniões dele, é um homem que fez história no FC Poto. Por isso, li parte da entrevista. Ele veio meter cá para fora um tema que não é tema que é a situação da renovação. O André sabe que não podemos desviar o foco. Como grande portista que é, ele sabe isso», disse, na conversa com os jornalistas.



«Não comento as palavras dos candidatos ou potenciais candidatos. Grupo blindado? Somos atacados de todas as formas. Se me dizem que o grupo merecia outro destaque depois de uma vitória brilhante? Infelizmente o Sp. Braga e o Benfica perderam. Falou-se no dia seguinte e acabou. É recorrente», acrescentou ainda após uma questão acerca de como é que os jogadores olham para o tema das eleições.