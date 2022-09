Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«Fico contente por esta vitória porque era importante para a nossa caminhada. O jogo muita das vezes depende de nós e do que fazemos. Tivemos uma primeira parte de qualidade, com muita bola e a explorar algumas fragilidades que esta boa equipa do Gil Vicente tem. Fizemos quatro, contaram só dois e ainda criámos mais situações a poder ir para o intervalo com outro resultado.

Entramos bem também na segunda parte, mas depois dos 60 minutos permitimos que o adversário conseguisse criar uma ou outra situação e isso aconteceu porque havia alguma precipitação no último terço. Podíamos ter definido melhor. Foi uma boa resposta do Gil Vicente na segunda parte, tem um bom treinador e tenho a certeza que vai fazer um bom campeonato. Vitória justa de nossa parte.

[chamada ao banco, numa paragem, de Diogo Costa e Wendel] O guarda-redes cada vez mais é um jogador importante na nossa construção. O Wendel podia dar uma dupla solução na linha e criava mais dificuldade à equipa do Gil e não estávamos a fazer e deixávamos o jogador confortável a defender. Foi isso que falei com eles, temos um guarda-redes que joga muito bem com os pés e temos de ter essa inteligência.»