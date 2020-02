Os dois últimos golos do avançado do FC Porto, Zé Luís, em cada um dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal, ante o Académico de Viseu, tiveram festejos pouco efusivos. Confrontado com essa questão, o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, afirmou que não importa que o jogador cabo-verdiano ande triste, desde que continue a marcar.

«Não me importava que ele estivesse sempre triste e a fazer golos, se ele andar triste e a cada jogo fizer um golo que perimta à equipa ganhar, andamos todos contentes depois. O Zé teve um período aqui muito bom, depois teve alguns problemas no joelho, impediram-no de estar disponível algum tempo. Entretanto não teve tanto protagonismo e o futebol é isto. Ciclos naquilo que é a prestação de cada jogador, mas isso é o que quero, um grupo competitivo, jogadores que lutam diariamente pelo seu espaço», afirmou Conceição, este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o V. Guimarães.

«Se tivessem oportunidade e observar o balneário, a alegria que se vive ali, o companheirismo, de certeza que essa pergunta não faria sentido. Agora, se calhar não foi tão efusivo por uma ou outra razão, se calhar pelo próprio jogo», concluiu.

O V. Guimarães-FC Porto, relativo à 21.ª jornada da Liga, joga-se a partir das 17h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

