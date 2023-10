Em virtude do castigo de Fábio Cardoso e das lesões de Pepe e Marcano, Zé Pedro estreou-se na Liga a titular na vitória do FC Porto contra o Portimonense. No final do encontro, Sérgio Conceição foi questionado se o central já fazia oficialmente parte da equipa A dos dragões.



«O Zé Pedro? Tem obrigatoriamente de ficar», atirou, referindo-se à suspensão de Carmo para o jogo seguinte e à lesão prolongada de Marcano.



«Estamos limitados nessa posição. Confiamos no Zé como confiamos nos outros centrais da equipa B que são trabalhados pelo Folha. Estamos aqui para aranjar soluções. Se tiver de ter adaptar alguém, não será a primeira vez. Vamos fazer de tudo para recuperar o Pepê nestas duas semanas. Depois o Fábio Cardoso voltará a estar disponível, o Carmo também e temos ainda o Zé Pedro.Temos estes centrais e estamos bem servidos», acrescentou.



Presença assídua na equipa, Zé Pedro, de 26 anos, tem 155 minutos de utilização na equipa principal do FC Porto.