O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Pepe.

Em comunicado, o órgão disciplinar informa que o processo foi aberto na sequência de uma participação disciplinar efetuada pelo Sporting com base em factos ocorridos no clássico da 5.ª jornada jogado no Estádio José Alvalade. O processo está agora entregue à Comissão de Instrutores da Liga.

Recorde-se que após o jogo entre as duas equipas, o Sporting fez chegar à Comissão de Instrutores da Liga uma solicitação para que esta elaborasse um auto de flagrante delito a Pepe. Na origem do pedido estava uma jogada aos 32 minutos no clássico de Alvalade, no qual o clube leonino entendia que o capitão do FC Porto agrediu Sebastián Coates na grande área dos azuis e brancos.

A CI considerou que não havia matéria de facto para instaurar um auto de flagrante delito e arquivou a participação leonina, mantendo o central do FC Porto sem qualquer punição, situação que levou o Sporting a avançar com uma queixa junto do Conselho de Disciplina.

