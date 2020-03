(artigo atualizado)

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Jorge Nuno Pinto da Costa, sabe o Maisfutebol.

Em comunicado, o organismo presidido por José Manuel Meirim informa ter instaurado um processo disciplinar a um «agente desportivo, com base em declarações sobre arbitragem».

As declarações em causa foram proferidas ao Porto Canal e incluíam críticas à arbitragem do FC Porto-Rio Ave, com especial incidência para Artur Soares Dias e Vasco Santos, árbitro e VAR do referido jogo.

O processo já foi enviado para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e segue agora a fase de instrução em segredo de justiça.