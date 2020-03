Jesus Corona é o jogador do FC Porto com mais assistências na temporada e num vídeo publicado pelos dragões, o mexicano diz que é tão relevante marcar como fazer o passe decisivo.

«Uma assistência é igual a um golo. É ajudar a equipa e isso é o que qualquer jogador sente», disse Corona.

Questionado sobre qual a assistência preferida, o jogador do FC Porto elege uma em Alvalade: «A que me vem à cabeça é aquela frente ao Sporting. Controlei com a direita e passo com a esquerda ao Marega. Acho que foi a que mais gostei.»

Por fim, Corona admitiu que a que «gostava que tivesse acabado em golo foi contra o Benfica», no Dragão, num lance em que deixou Rafa para trás.

«Numa jogada pelo lado direito, na qual passei por um [adversário] e depois fiz um cruzamento, que ficou curto. Essa podia ter acabado em golo», concluiu.