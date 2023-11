Foi criada esta terça-feira uma petição pública dirigida aos sócios do FC Porto para destituir Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, como sócio do clube, na sequência dos incidentes que se verificaram na última Assembleia Geral que acabou por ser suspensa.

Na petição, é explicado que «as ações do Sr. Fernando Madureira têm levantado sérias preocupações» em relação aos valores éticos, morais e desportivos do clube.

O autor da petição aponta ainda três motivos para a apresentação da petição da destituição do líder da claque portista, também conhecido por «Macaco», começando por «conduta inadequada», passando pelo «prejuízo à imagem do clube» e terminando com «desrespeito a outros sócios».

Veja aqui a petição na íntegra.