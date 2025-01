Martín Anselmi está a caminho do Porto e, no aeroporto, ainda no México, anunciou que lhe foi comunicada a existência de um «acordo» entre os clubes, faltando apenas tratar de «alguns detalhes» para assinar com o FC Porto. No entanto, o Cruz Azul, em comunicado, negou a existência de qualquer acordo e ameaça processar o treinador por «incumprimento contratual» caso não compareça no treino que está marcado para sexta-feira.

Numa carta registada dirigia a Martín Anselmi da parte do departamento jurídico, o Cruz Azul anuncia que soube da viagem do treinador pela comunicação social, garante que não recebeu qualquer notificação da parte do treinador e que não lhe deu autorização para viajar.

O clube mexicano lembra ainda que Anselmi tem um contrato válido registado na Federação do México, nega ter dado qualquer autorização para negociar com um terceiro clube e exige que o treinador cumpra os seus deveres laborais.

«Lamentamos profundamente este comportamento da sua parte, ainda mais quando esta instituição sempre cumpriu as suas obrigações contratuais, além de dar-lhe todo o apoio para o seu crescimento profissional», refere ainda o Cruz Azul.

A carta do Cruz Azul: