Sérgio Conceição refletiu sobre a onda de lesões que têm afetado o plantel do FC Porto depois do Mundial 2022. Os portistas têm oito indisponíveis para a receção ao Rio Ave, agendada para as 20h30 deste sábado, no Dragão.



«Disse que iria fazer uma avaliação no final da época sobre este ano atípico com o Mundial no meio da época e irei fazer, mas temos debatido algumas situações e também é fácil perceber o porquê destas lesões. O calendário ficou completamente adensado. Fizemos dez jogos num mês. E não são só os jogos. Está provado que tudo o que seja quatro dias ou menos de descanso, aumenta seis vezes o risco de lesão. Estivemos no meio da Taça da Liga, mais outro jogo em que não tivemos 72 horas. Mas temos de olhar se são mesmo 72 horas porque não são. Cada vez mais quem têm os direitos televisivos quer mais jogos, jogos de qualidade e nós temos de andar num corrupio de viagens. Se jogo em Viseu às 20h45, chego ao Dragão às 3h30 e os jogadores chegam a casa às 5h00. Não são 72 horas. É muito menos. Há que refletir e não sou só eu. O trabalho não difere em nada nestes seis anos. Os jogadores estão preparados para jogar de 72 em 72 horas com qualidade, mas depois é o resto. Há mais propensão para lesão, sem dúvida. Os horários dos jogos e as viagens que temos pelo meio é algo que temos de refletir», destacou, na conferência de imprensa prévia ao duelo 21.ª jornada da Liga.



Além de ter anunciado que Otávio vai regressar aos treinos ainda esta semana, o treinador dos dragões foi questionado acerca de um comentário a dar conta da impossibilidade de a equipa revalidar o título.



«Se perdermos mais alguns pontos e o Benfica não perder ou se o Benfica ganhar os jogos todos, não vamos ser campeões. Não tive oportunidade de ouvir, mas parece-me um comentário com algum cheiro a naftalina», concluiu.