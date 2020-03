Danilo Pereira, capitão do FC Porto, explicou como é que o grupo de trabalho portista tem mantido o contacto neste período de ausência de treinos e jogos, devido à pandemia de Covid-19.



«Estamos sempre em contacto. Essencialmente pelo nosso grupo de equipa no WhatsApp. Neste fórum partilhamos tudo, desde o dia a dia até ideias relativamente à situação que vivemos», começou por dizer.



Em declarações à Tribuna Expresso, o internacional português revelou uma mensagem recente de Sérgio Conceição: «Temos feitos os nossos treinos em casa, com um plano físico e alimentar que nos chegam diariamente. Temos, e cumprimos, horários específicos para tudo. Duras do Mister? (sorriso) Não… aliás antes pelo contrário. O nosso treinador até já fez questão de nos mandar uma mensagem áudio no grupo, mostrando a sua satisfação pela semana de trabalho e foi gratificante para todos ouvir dizer que sentia orgulho em todos nós.»



«Temos um plano especifico para cada jogador adaptado a todas as suas condições. O FC Porto facultou-nos material para treino em casa; a mim, por exemplo colocaram-me aqui uma bicicleta logo no primeiro dia. Temos também planos físicos mediante o espaço das nossas casas, tentando aproveitar todos os espaços possíveis, varanda, pátio ou os que têm jardim para exercícios de velocidade e coordenação», explicou Danilo Pereira.