Danilo Pereira, capitão do FC Porto, divulgou uma mensagem através das redes sociais do clube, assinalando um Dia do Pai diferente do habitual.

O internacional português agradeceu a todos os que saem de casa, nesta altura, para trabalhar e a quem fica em casa, que pode contribuir igualmente para a diminuição da propagação do novo coronavírus, Covid-19.

«Como pai, como filho, como português, quero agradecer a todos os pais e filhos que neste momento estão privados de estar com as pessoas que mais gostam e em segurança; aos que todos os dias saem de casa para trabalhar em prol da comunidade e nós que estamos aqui em casa também podemos ser os heróis, cumprindo com as regras. Neste momento, todos podemos ser heróis», disse o médio do FC Porto.