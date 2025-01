Martín Anselmi já começou a trabalhar no Olival. Depois da cerimónia de apresentação, no Museu do FC Porto, o treinador argentino trocou o fato pelo equipamento de treino, conheceu os cantos à casa e já teve um primeiro contato com os jogadores.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver o novo treinador dos dragões a trabalhar com um dos adjuntos no seu gabinete, como também a cumprimentar os jogadores, um a um, antes de uma palestra com todo o plantel, em que também estiveram presentes o diretor desportivo Jorge Costa e o presidente André Villas-Boas.

Não há tempo a perder, uma vez que a estreia está já marcada para a próxima quinta-feira, com uma deslocação a Belgrado (Sérvia), para defrontar os israelitas do Maccabi Telavive, em jogo da última ronda da Liga Europa, marcado para as 20h00. Um jogo de exigência máxima, uma vez que o FC Porto está obrigado a pontuar para aspirar chegar aos play-off da Liga Europa (confira aqui as contas do FC Porto).

A estreia na Liga também será fora de casa, com uma deslocação a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, em jogo da 20.ª jornada da Liga, marcado para as 20h45 da próxima segunda-feira.

Já a estreia no Estádio do Dragão vai ser feita com pompa e circunstância, num clássico frente ao Sporting, atual líder da Liga, marcado para dia 9 de fevereiro.