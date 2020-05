Iván Córdoba, ex-internacional colombiano, confessou ser admirador de Luis Díaz, extremo do FC Porto. Segundo o antigo defesa do Inter de Milão, o jogador portista tem condições para chegar a uma equipa «ainda maior».



«Pessoalmente gosto muito de Luis Díaz, está a fazer muito bem as coisas no FC Porto e pode ser a ponte para que depois chegue a uma equipa maior», disse, citado pela rádio Caracol.



Campeão europeu com José Mourinho no clube italiano, Córdoba apontou ainda dois defesas «cafeteros» que poderiam jogar na Serie A.



«Dávinson Sánchez e Yerry Mina são dois jogadores que podiam jogar muito bem em Itália. E [Daniel] Muñoz, do Nacional, é um jogador muito interessante», referiu.