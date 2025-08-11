FC Porto
Diogo Costa emocionado: «O objetivo era deixar o Jorge orgulhoso»
Capitão do FC Porto garante que a equipa queria «honrar» o antigo jogador
Diogo Costa, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a vitória por 3-0, na receção ao Vitória de Guimarães, na 1.ª jornada da Liga:
«[Era obrigatório vencer?] Queríamos muito honrar o Jorge [Costa]. Quero mandar um forte abraço a toda a família do Jorge e amigos. Um abraço muito sentido de toda a equipa. O objetivo hoje era deixar o Jorge orgulhoso e espero que ele esteja orgulhoso.»
Diogo Costa queria deixar Jorge Costa orgulhoso 🫶#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #FCPorto #VitóriaSC pic.twitter.com/rdkV16iOcE— sport tv (@sporttvportugal) August 11, 2025
