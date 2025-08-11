Diogo Costa, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a vitória por 3-0, na receção ao Vitória de Guimarães, na 1.ª jornada da Liga:

«[Era obrigatório vencer?] Queríamos muito honrar o Jorge [Costa]. Quero mandar um forte abraço a toda a família do Jorge e amigos. Um abraço muito sentido de toda a equipa. O objetivo hoje era deixar o Jorge orgulhoso e espero que ele esteja orgulhoso.»