Diogo Costa fala num FC Porto «motivado» com a chegada do novo treinador e preparado para colocar um ponto final na já longa série de cinco jogos sem conseguir vencer, esta quinta-feira, na estreia de Martín Anselmi, em Belgrado, frente aos israelitas do Maccabi Telaviv.

No último jogo, depois de quatro derrotas consecutivas, o FC Porto não foi além de um empate, em casa, diante do Santa Clara (1-1), ainda com Martín Anselmi.

«Claramente que já nos levantámos, o passado é passado, temos rapidamente de dar uma boa imagem da nossa equipa, do nosso clube. Como já tinha dito, apoiámos, acima de tudo, o Galeno, pelo que aconteceu. O Galeno é um jogador que trabalha imenso, por isso tem de estar de cabeça tranquila. Da nossa parte, vamos apoiá-lo como apoiamos toda a equipa», referiu o capitão do FC Porto em declarações à Sport TV antes do treino que estava marcado para esta manhã.

O FC Porto vai jogar o seu futuro na Liga Europa e Diogo Costa garante «força» para regressar aos triunfos. «Claro que sim, temos essa força que necessitamos, temos a força de representar o clube que somos e, acima de tudo, queremos dar uma boa imagem pela mudança de treinador. Queremos entrar com o pé direito», destacou.

Quanto ao adversário. «Sabemos que é uma equipa que não tem nada a ganhar, mas, se tiver alguma oportunidade para nos marcar golo ou querer-nos ferir, tenho a certeza que o vão fazer. Da nossa parte, é um jogo muito importante, iremos encarar esse jogo como uma final», acrescentou.

O guarda-redes falou também sobre as primeiras impressões sobre o novo treinador. «Vai ser apenas o terceiro treino, as primeiras impressões são muito boas. Estamos, acima de tudo, motivados por receber um treinador novo, queremos rapidamente adaptarmo-nos às suas ideias, mas as primeiras impressões são muito boas e estamos muito felizes», comentou.

Um novo treinador, com novos métodos de trabalho. «Como se tem dito, é uma pessoa que quer muito, é uma pessoa que quer muito ganhar e incutir as suas ideias. Quando se quer muito e quando se trabalha muito, é sempre meio caminho andado», referiu.

Urgente é colocar um ponto final na espiral negativa que o FC Porto mergulhou. «Acho que sim, estamos confiantes, é o nosso trabalho, queremos sempre trazer coisas boas. Às vezes não é possível, mas sabemos que o nosso trabalho tem estado lá e vamos acreditar que sim, que é possível», destacou ainda.