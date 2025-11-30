Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, em declarações na flash interview após a vitória [1-0] frente ao Estoril a contar para a 12.ª jornada da Liga.

Jogo fluído do Estoril causou problemas

«O Estoril é uma equipa que tinha muita mobilidade no seu jogo, tinha um jogo muito fluido, não opta por um estilo de jogo fixo, varia muito a sua maneira de jogar e isso causou-nos um pouco de problemas. Dar mérito também ao Estoril. Veio olhos nos olhos, mas isto é ser Porto, Porto é sofrer também. Há também de haver jogos que não vamos jogar bem, mas temos que os ganhar e foi isso que fizemos hoje.»

Três golos sofridos em 12 jogos

«Obviamente não é um mérito só meu, aliás é de toda a equipa. Todos os dias juntos, os 26, 27 jogadores e ainda mais miúdos da equipa B que vêm cá. É mérito de toda a gente, toda a gente trabalha muito bem. Sabemos a mentalidade que temos de ter todos os dias para jogar como treinamos.»

Não há jogos fáceis

«É isso que temos falado muito, essa tal mentalidade. Obviamente temos uma qualidade diferente, neste caso do que o Estoril, mas mentalidade tem de ser jogo a jogo. Isso também se treina, mas é algo que tem de vir do nosso interior. Temos respeitado isso e estamos na luta.»