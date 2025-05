Diogo Costa, capitão do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Boavista (2-1), no Estádio do Bessa, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga:

Importante voltar a jogar e a vencer?

«É uma rivalidade forte como todos sabem, é sempre bom voltar a jogar, sobretudo, pelo meu clube. Estou sempre aqui para ajudar também».

No momento do golo de Rodrigo Mora, muita gente levou as mãos à cabeça, também ficou impressionado com mais um golo do jovem avançado?

«Claro que sim, são coisas bonitas do futebol que ele é capaz de fazer. Só tem de continuar a jogar bem e, com certeza, vai ter um futuro brilhante».

O Braga perde, o FC Porto ganha e o terceiro lugar fica mais perto. Era um objetivo mínimo para esta época?

«Sim, este clube, acima de tudo, tem de ganhar sempre. Quando não ganhamos, há que arregaçar as mangas e dar sempre uma boa imagem no jogo a seguir. O que nos interessa é ganhar e, obviamente, nem o terceiro lugar é bom. Temos de nos preparar bem e trazer vitórias para este clube porque ele merece».

Falta ainda uma jornada, como pretendem convencer os adeptos a vir a mais este jogo de despedida?

«Queremos dar uma alegria aos adeptos, trazer mais uma vitória, que é o que importa».