Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, analisa a difícil vitória do FC Porto, por 3-1, frente ao Arouca, na flash interview da Sport TV:

Análise ao jogo

«Essa falta de eficácia, de meter a bola “redonda e limpa” na baliza… Na primeira parte podíamos ter resolvido o jogo. Começámos a marcar e podíamos ter dado seguimento a isso, mas temos de realçar a reação ao golo sofrido. Esse susto fez-nos ganhar energia. Muitos parabéns aos jogadores que entraram, que acrescentaram muito ao jogo. É o que levamos de positivo para o jogo importante que temos a seguir.»

Substituições foram decisivas para a reação ao golo sofrido?

«Pedimos aos jogadores que estão no banco para estarem a ler e a viver o jogo, para perceberem o que a equipa está a precisar. Queremos dedicar esta vitória ao Borja, que está a passar por um momento muito difícil.»

Vitória importante para colocar pressão nos rivais

«Há uma narrativa que diz que temos de ganhar, mas nós queremos ganhar. Por isso é que corremos sempre muito mais do que os outros. Isso é que é o FC Porto.»

Eficácia é tema no grupo?

«Já estava a entrar numa fase de frustração. O mister Farioli também já falou sobre isso. Temos insistido nisso, mas o trabalho está lá e acreditamos nele.»

Quebrou série de jogos sem sofrer

«É um trabalho coletivo. Queremos ganhar os jogos. Não vai quebrar a confiança, tem é de nos dar ainda mais para acreditarmos nas nossas ideias.»

Calendário assusta?

«Não, somos uma equipa muito intensa. Isso não é um problema para nós.»