O futuro de Diogo Leite deve acabar por passar pelo FC Porto.

O central foi colocado no mercado e várias vezes se falou da sua saída do Dragão. No entanto, os principais mercados internacionais fecharam e Diogo Leite não encontrou colocação noutro clube.

Por isso tudo indica agora que o jovem vai permanecer no grupo de Sérgio Conceição. Até porque, nas últimas horas, as hipóteses que se colocaram foram afastadas por Pinto da Costa, que não aceitou a saída do jogador.

Nesse sentido, e a não ser que a postura de Pinto da Costa mude totalmente no último dia de mercado, Diogo Leite vai ficar no FC Porto.