Cedido pelo FC Porto ao Sivasspor, Fernando Andrade fez um retrato de como a Turquia está a lidar com a pandemia de Covid-19. De resto, o avançado está a cumprir o período de isolamento em Sivas, uma cidade no interior do país.



«É tudo novo, nunca passámos por isso e está a ser bem difícil continuar com os treinos, Por mais que treinemos sozinhos, não é a mesma coisa. O corpo sente que não é a mesma coisa», disse à FC Porto TV.



«Estamos em Sivas e por aqui é calmo, dizem que em Istambul há lojas abertas, ninguém está a cumprir as indicações... A cada dia que passa, os números vão aumentando mais e mais», acrescentou.



O futebolista brasileiro dos dragões revelou estar preocupado com o irmão, que é diabético e vive no Brasil.



Tenho o meu irmão, que é diabético e está num grupo de risco. A minha mãe, o meu padrasto e ele estão todos juntos em casa e não saem. Apenas o meu padrasto sai para o necessário. Vejo as notícias no Brasil, vejo que há pessoas a sair, ouço pessoas dizerem que é insuportável ficar em casa. E se perderem um familiar? Isso é que é insuportável», concluiu.



No último balanço feito pelas autoridades de saúde brasileiras, há quase 23 mil pessoas infetados com Covid-19.