O FC Porto já reagiu à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que julgou improcedente o recurso apresentado pelo clube quanto aos dois jogos de interdição .do Estádio do Dragão, aplicados em julho de 2022 pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência do FC Porto-Sporting da época 2021/22.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, explicou no Porto Canal que os dragões vão avançar com novo recurso: «O FC Porto vai recorrer, não se conforma com essa decisão. De qualquer maneira, mantém-se ativa a providência cautelar interposta na altura da primeira decisão.»

O clube portista vai recorrer para o Tribunal Central Administrativo do Sul.