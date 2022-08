O Estádio do Dragão vai encher no próximo sábado para o clássico com o Sporting, relativo à terceira jornada da Liga, segundo os números revelados esta terça-feira pelo FC Porto.

A quatro dias do primeiro clássico da temporada, o clube informa que restam apenas 2.500 bilhetes disponíveis, antecipando desde já uma casa cheia para a receção aos leões.

O preço dos ingressos variam entre os 15 euros, para as bancadas superiores, e os 50 euros, para a tribuna.