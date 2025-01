O FC Porto anunciou esta quarta-feira que irá reembolsar os adeptos que compraram bilhetes para o jogo contra o Nacional, inicialmente reagendado para 15 de janeiro, mas antecipado esta quarta-feira para 12 de janeiro devido a um acordo entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e os dois clubes.

Numa nota no site dos azuis e brancos, o clube refere que irá «rá devolver o valor das viagens e das estadias entretanto compradas aos adeptos com bilhete previamente adquirido que tinham planeado deslocar-se à Madeira no dia 15».

Mesmo assim, o FC Porto afirma que, para quem possa ir assistir ao jogo na nova data, o bilhete que tinha sido comprado para dia 15 de janeiro continuará a ser válido.

De acordo com os dragões, os adeptos afetados pela antecipação do jogo que desejem ser ressarcidos do valor das passagens «devem entregar documentação comprovativa das despesas de avião e hotel» incorridas entre as 20:28 de sexta-feira e as 19:00 de quarta-feira, contactando o oficial de ligação aos adeptos (OLA) do clube através de correio eletrónico.

O jogo com o Nacional, interrompido aos 14:30 minutos na sexta-feira passada devido ao nevoeiro, vai ser retomado no próximo domingo às 15h30 no Estádio da Madeira.

O FC Porto, atualmente em segundo lugar na I Liga, está a uma vitória da liderança, enquanto o Nacional está na luta contra a despromoção, ocupando a 17ª posição.