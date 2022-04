Depois de ter explicado a alcunha de Lewanilson, Evanilson abordou a mudança do Fluminense para o FC Porto em 2020/21 e sobre a adaptação a Portugal, além da dupla goleadora que formou com Taremi na presente época.



O internacional olímpico pelo Brasil admitiu que nem pensou «duas vezes» quando soube do interesse do emblema portista.



«Fiquei muito feliz. Disse ao meu empresário para virmos logo. Um clube como o FC Porto, que joga a Liga dos Campeões... nem pensei duas vezes. Graças a Deus correu tudo bem», referiu, numa entrevista a uma casa de apostas.



O avançado de 22 anos revelou que começou a seguir os dragões por causa de Hulk e falou sobre a dificuldade que sentiu na adaptação ao futebol nacional.



«Foi difícil. Os treinos têm bastante intensidade, muito diferente do Brasil. Mas aos poucos fui-me habituando», recordou.



Após quatro golos em 21 jogos e algumas aparições na equipa B, Evanilson afirmou-se em definitivo como titular da frente de ataque do FC Porto e agradeceu a Sérgio Conceição.



«É um treinador que me ajudou muito nesta dinâmica do futebol europeu. Ajudou-me a pôr mais intensidade nos jogos. Estou muito feliz e agradeço muito o trabalho com ele», disse.



18 golos de Taremi, 18 golos de Evanilson. Com 36 golos, o iraniano e o brasileiro formam a dupla mais goleadora em Portugal apesar da barreira linguística



«Entendimento com Taremi? Só apontando [risos]. Não falo inglês, ele não fala bem português. Mas entendemo-nos bem com a bola», explicou.