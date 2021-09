Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final do empate (1-1) em Alvalade com o FC Porto:

«Acho que é óbvio que é um resultado penalizador para o Sporting. Tivemos mais oportunidades. Aqui e ali não controlámos o jogo como devíamos, o FC Porto é uma equipa muito madura, mas na primeira podíamos ter resolvido o jogo. Na segunda parte o jogo complicou-se, mas sem oportunidades do FC Porto. Depois do golo do empate fomos atrás do golo novamente, mas o jogo esteve sempre muito parado e é assim, temos de continuar.

Todos os jogadores fazem falta, mas foram bem substituídos. Claro que depois não há a mesma profundidade no banco, faltou-nos alguma profundidade no plantel, mas mais uma vez digo que faz parte do nosso projeto, se não estaríamos sempre a comprar jogadores e não apostávamos nos miúdos da formação. Mesmo assim merecíamos vencer, fomos melhores, tivemos uma evolução muito boa dos clássicos do ano passado para este ano e, portanto, é continuar este caminho.»